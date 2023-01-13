Правила изменились: что нужно знать о выплатах субсидий в 2023 году

Выплаты будут перечислять на банковские счета или через почту

С начала 2023 года гражданам Украины начисляют субсидии исключительно наличными. Тем, кто ранее получал выплаты в безналичной форме, деньги будут перечислены через банк или отделения почты. Это зависит от способа выплаты, выбранного получателем льготы.

Так, пенсионером, которые получали выплаты в безналичной форме до декабря прошлого года, будут перечислять средства на их счета в банках или через отделение "Укрпочты", где гражданин получает пенсию. А тем, кто получал выплаты в наличными, средства переведут на счета в уполномоченные банки или через "Укрпочту". Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Украинцам, которые не являются пенсионерами и получали выплаты до декабря 2022 года в безналичной форме, деньги будут перечислять на их счета в АО Ощадбанк, открытые ПФУ. Органы Пенсионного фонда информируют льготника об открытии такого счета в банке.

Для того чтобы получить денежные средства со счета, необходимо обратиться в АО Ощадбанк для заключения договора банковского счета. В случае, если льготник желает получить выплаты на открытый в другом банке счет, ему следует обращаться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Сделать это можно тремя способами:

лично в любой сервисный центр главного управления ПФУ;

по почте;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что получать субсидии могут не все граждане Украины. Есть целый ряд причин, по котором льготы получать нельзя.