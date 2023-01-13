Правила змінилися: що потрібно знати про виплати субсидій у 2023 році

Виплати перераховуватимуть на банківські рахунки або через пошту

З початку 2023 року громадянам України нараховують субсидії виключно готівкою. Тим, хто раніше отримував виплати у безготівковій формі, гроші буде перераховано через банк чи відділення пошти. Це залежить від способу виплати, обраного отримувачем, пільги.

Так, пенсіонерам, які отримували виплати у безготівковій формі до грудня минулого року, перераховуватимуть кошти на їхні рахунки у банках чи через відділення "Укрпошти", де громадянин отримує пенсію. А тим, хто отримував виплати у готівці, кошти переведуть на рахунки до уповноважених банків або через "Укрпошту". Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Українцям, які не є пенсіонерами та отримували виплати до грудня 2022 року у безготівковій формі, гроші перераховуватимуть на їхні рахунки в АТ "Ощадбанк", відкриті ПФУ. Органи Пенсійного фонду інформують пільговика про відкриття такого рахунку у банку.

Для того, щоб отримати кошти з рахунку, необхідно звернутися до АТ "Ощадбанк" для укладення договору банківського рахунку. У разі якщо пільговик бажає отримати виплати на відкритий в іншому банку рахунок, йому слід звертатися з відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду України. Зробити це можна трьома способами:

особисто у будь-який сервісний центр головного управління ПФУ;

поштою;

через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг ПФУ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що отримувати субсидії можуть не всі громадяни України. Є ціла низка причин, через які пільги отримувати не можна.