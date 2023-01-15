Розмір субсидії визначать норми споживання: скільки оплатить держава

Все, що не входить у нормативи споживання згідно із наявними розрахунками Мінсоцполітики, людям доведеться оплачувати самостійно

Із початку 2023 року в Україні дещо змінилися умови нарахування субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому основний її механізм незмінний — цих грошей від держави має вистачати на оплату комуналки, що не перевищує межі нормативів споживання. Середній же розмір подібної знижки сягає двох тисяч гривень.

Детальніше повідомляє пресслужба Мінісоцполітики. Додамо, що все спожите поднаднормово за наявні нормативи доведеться оплачувати із власної кишені — як це завжди і було. Загалом субсидію нараховують на оплату рахунків за газ, воду, електроенергію, опалення і поводження з твердими та рідкими відходами.

Якими є норми споживання для субсидіантів?

Нагадаємо, що середній розмір субсидії в Україні сягає 2000 гривень. Все, що споживається абонентами понад суму, визначену державою в якості знижки на комуналку, доведеться оплачувати із власної кишені.

Врахуйте, що субсидію на утримання житла можна оформити, з розрахунку 13,65 кв.м на одну особу + 35,22 кв. м на сім’ю.

Газова субсидія визначається по-різному, в залежності від основного джерела застосування природного газу. Якщо це опалення, то норма споживання за спеціальною формулою — 4 куб.м на 1 кв.м опалювальної площі помножено на коригувальний коефіцієнт в опалювальний період. До прикладу: якщо ваш будинок має площу 100 кв.м, то за допомогою субсидії ви можете компенсувати собі вартість близько 400 кубометрів спожитого газу. Також є й інші нормативи:

на приготування їжі — 3,3 куб.м на особу;

на газову плиту за відсутності гарячого водопостачання і газового водонагрівача — 5,4 куб.м на особу;

на газову плиту та водонагрівач — 10,5 куб.м на особу.

Також популярною є субсидія на водопостачання, яка теж має свої особливості щодо нарахування. Якщо мова йде про холодну воду, то нормою споживання є 2 куб.м/особу (при наявності централізованого постачання гарячої води) та 3,6 куб.м (при відсутності централізованого постачання). Гаряча вода має обмеження в 1,6 куб.м/особу. Водовідведення вираховується по нормі 3,6 кубометри/особу.

Інші моменти щодо норм споживання для можливості призначення субсидії зазначені у таблиці нижче. Вони стосується теплопостачання та електроенергії:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, хто може отримувати субсидію, навіть якщо проживає у великому будинку чи квартирі.

Також ми пояснювали, за який період загалом враховуються доходи при нарахуванні субсидійних виплат.