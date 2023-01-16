Є проблеми: у призначенні субсидій у 2023 році виникла тяганина

Проблема виникає на момент перевірки заяви на отримання субсидії

Щоб подати заяву на субсидію, українцям потрібно відповідати певним вимогам. Але навіть це не гарантує того, що ви отримаєте субсидію вчасно. З Харківської області повідомляють про проблеми серед тих, кому субсидії призначають лише з 2023 року.

У тих, хто субсидію отримував раніше, вона просто була продовжена. Ті, хто вирішив скористатися допомогою від держави, поточного року зіткнулися з проблемами роботи реєстру застрахованих громадян. Як повідомляє "Харків. Коментарі", виплати призначаються саме за даними цього реєстру, але виникають проблеми.

Заява не проходить перевірку через те, що не збігаються номери паспорта, прізвище або інші дані. Для того, щоб уточнити інформацію, людям доводиться додатково звертатися до Пенсійного фонду. Проблеми називали тимчасовими та пов’язують їх із перехідним періодом, адже пенсійний фонд займається оформленням не так давно. Нагадаємо, до реєстру входить інформація про зарплати, пенсії та інші важливі дані українців.

Для того, щоб відповідати вимогам для субсидії людина повинна платити за комунальні послуги не менше 15% свого доходу, у неї не повинно бути новенького автомобіля, великого рахунку в банку чи великих покупок. Також є обмеження щодо кількості квадратних метрів житла, на які поширюється дія субсидії. У ньому, як і в багатьох правилах, є винятки для багатодітних сімей чи інших подібних категорій. Заявку на отримання субсидії можна різними шляхами, у тому числі на порталі Пенсійного фонду онлайн. Є також можливість перевірити онлайн отримали ви субсидію за своєю заявою. Раніше "Телеграф" писав, що про негативне рішення про надання субсидії повинні повідомити протягом трьох днів.