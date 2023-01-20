Расчет субсидии в 2023 году: названы лимиты потребления коммуналки

Пособие на оплату коммуналки может быть назначено только в пределах установленных лимитов

В Украине субсидии на коммунальные услуги назначаются семьям только ввиду установленных лимитов потребления. Все, что выше нормы, должно быть оплачено в полном объеме.

Как пишет издание today.ua, в течение отопительного сезона 2022-2023 на одну семью (одно хозяйство) можно получить от 1700-2000 гривен пособия на оплату коммуналки.

Лимиты в 2023 году

Газ

Норма потребления зависит от типа газового оборудования. Семья может иметь в хозяйстве только одну газовую плиту. Некоторые пользуются колонкой для подогрева воды, плитой, а возможно еще и котлом для отопления жилья — в этом случае потребление существенно отличается.

Нормы потребления

газовая плита – 3,3 м3 на одного человека раз в месяц,

водонагреватель – 5,4 м3,

газовая плита и водонагреватель – 10,5 м3,

котел отопления – отдельный расчет (4 кубометра на квадратный метр умножить на корректирующий коэффициент (зависит от погоды)).

Водоснабжение

Лимиты для начисления субсидии составляют:

холодная вода (наличие горячего водоснабжения) – 2 м3 на одного гражданина ежемесячно,

холодная вода (горячее водоснабжение отсутствует) – 3,6 м3,

горячая вода – 1,6 м3,

водоотвод – 3,6 м3.

Электроэнергия

В этом случае нормы потребления установлены на уровне 100 кВтч на семью с одного человека.

Кроме того, дополнительно предоставляется еще 30 кВт-ч ежемесячно на каждого из членов семьи, однако не более 220 кВт-ч в сумме.

Квартплата

Соответствующие показатели высчитываются исходя из 35,22 квадратных метра на семью с одного человека. В то же время, на каждого дополнительного человека добавляется еще по 13,65 квадратного метра. При условии, что фактическая площадь жилья больше, то разница должна быть оплачена из собственных средств.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые жители Украины могут получить дополнительную субсидию на оплату коммунальных услуг — среди них пять категорий граждан.