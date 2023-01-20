Розрахунок субсидії 2023 року: названо ліміти споживання комуналки

Допомога на оплату комуналки може бути призначена лише у межах встановлених лімітів

В Україні субсидії на комунальні послуги призначають родинам лише з огляду на встановлені ліміти споживання. Усе, що вище за норму, буде сплачуватися у повному обсязі.

Як пише видання today.ua, впродовж опалювального сезону 2022-2023 на одну родину (одне господарство) можна отримати від 1700-2000 гривень допомоги на оплату комуналки.

Ліміти 2023 року

Газ

Норма споживання залежить від типу газового обладнання. Родина може мати у господарстві лише одну газову плитку. Дехто ж користується колонкою для підігріву води, плитою, а можливо ще й котлом для опалення помешкання — у цьому випадку споживання суттєво різниться.

Норми споживання

газова плита – 3,3 м3 на одну особу раз на місяць,

водонагрівач – 5,4 м3,

газова плита і водонагрівач – 10,5 м3,

котел опалення – окремий розрахунок (4 кубометри на квадратний метр помножити на коригуючий коефіцієнт (залежить від погоди).

Водопостачання

Ліміти для нарахування субсидії становлять:

холодна вода (наявність гарячого водопостачання) – 2 м3 на одного громадянина щомісячно,

холодна вода (гаряче водопостачання відсутнє) – 3,6 м3,

гаряча вода – 1,6 м3,

водовідведення – 3,6 м3.

Електроенергія

У цьому випадку норми споживання встановлені на рівні 100 кВт-год на родину з однієї особи.

Крім того, додатково надається ще 30 кВт-год щомісячно на кожного з членів родини, однак не більше, аніж 220 кВт-год у сумі.

Квартплата

Відповідні показники вираховуються, виходячи із 35,22 квадратні метри на родину з однієї особи. Водночас на кожну додаткову людину додається ще по 13,65 квадратному метру. При умові, що фактична площа помешкання є більшою, то різниця повинна бути оплачена з власних коштів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі жителі України можуть отримати додаткову субсидію на оплату комунальних послуг — серед них п'ять категорій громадян.

Додамо, що Постановою № 206 Кабміну до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється:

нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;

припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.

Однак по закінченні бойових дій сплатити спожиті ЖКП все одно доведеться, тому з оплатою краще не зволікати.