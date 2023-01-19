Українці можуть отримати додаткову субсидію: на кого розраховані виплати

Частина українців може отримувати додаткову знижку на комуналку завдяки своєму статусу

Із січня 2023 року в Україні дещо змінилися правила нарахування субсидії. При цьому частина громадян усе ще має право на призначення додаткових виплат від держави, навіть якщо площа житла перевищує норму. Йдеться про непрацездатних непрацюючих осіб, які до того ж ще й проживають самостійно.

У пресслужбі Пенсійного фонду України розповіли, які саме категорії громадян входять до цього переліку. Усього їх п'ять, і їхні представники можуть отримувати так звані додаткові субсидійні виплати.

Можливість таких нарахувань у людини є, якщо вона відноситься до:

пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, через втрату годувальника чи наявність інвалідності. Також до цього переліку входять громадяни пенсійного віку, котрі мають виплати за вислугою років;

осіб, які мають державну соціальну допомогу без права на пенсію, або осіб із інвалідністю;

людей, які отримують держсоціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства чи дітям з інвалідністю;

громадян, яким нараховується соцдопомога, як непрацюючим, котрі досягли загального пенсійного віку, але так і не отримали права на пенсійні виплати;

неповнолітніх осіб.

Для того, аби отримати можливість користуватися додатковою субсидією на понаднормову площу житла, у декларації варто зазначити свою належність до однієї із вище перерахованих категорій. Такі виплати призначаються у відповідності до постанови КМУ №848.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які норми споживання розповсюджується субсидія та яку частину із використаної комуналки оплатить держава.

Крім цього ми пояснювали, які ще варіанти отримання субсидійних виплат є в Україні.