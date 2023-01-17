Не лише за послуги ЖКГ: на що ще можна отримати субсидію від держави

Середній розмір субсидії в Україні становить 2 тисячі грн

Українці можуть подати заявку на отримання субсидії онлайн, але для різних одержувачів передбачені різні види допомоги. Вони відрізняються тривалістю дії і тим, які види послуг вони поширюються.

На сайті "Дія" опубліковано перелік форм, у яких надається субсидія. Їх три, перший — це внески за обслуговування об’єктів комерційного обліку багатоквартирних будинків та такі послуги, як управління багатоквартирним будинком або оплата послуг подачі та розподілу газу, електроенергії, тепла, води та поводження з твердими побутовими відходами. Інша форма — це внески за абонентські послуги, управління та ЖКГ у будинках з ОСББ та кооперативами.

Третя форма надання субсидії спрямована на тих, хто не отримує центрального опалення, не використовує природний газ чи електричну енергію для індивідуального опалення. Це допомога на придбання газу, твердого та рідкого палива. Такі субсидії надають раз на рік.

Існують також норми споживання при отриманні субсидії. Все, що понад норму, оплачує вже сам одержувач. Надання субсидії неможливе, якщо у людей у власності кілька видів житла, які не дісталися у спадок, був нещодавно придбаний автомобіль датою випуску не менше 5 років тому або є кілька машин не старших за 15 років. Субсидія розрахована на соціально незахищені верстви населення.