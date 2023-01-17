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Не только за ЖКУ: на что еще можно получить субсидию от государства

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Основные получатели субсидии используют ее для оплаты счетов за коммунальные услуги Новость обновлена 17 января 2023, 09:14
Основные получатели субсидии используют ее для оплаты счетов за коммунальные услуги

Средний размер субсидии в Украине насчитывает 2 тысячи грн

Украинцы могут подать заявку на получение субсидии онлайн, но для разных получателей предусмотрены разные виды помощи. Они отличаются длительностью действия и тем, на какие виды услуг они распространяются.

На сайте "Дія" опубликован перечень форм в которых предоставляется субсидия. Их три, первый — это взносы за обслуживание объектов коммерческого учёта многоквартирных домов и такие услуги как управление многоквартирным домом или оплата услуг подачи и распределения газа, электроэнергии, тепла, воды и обращения с твердыми бытовыми отходами. Другая форма — это взносы за абонентские услуги, управление и ЖКХ в домах с ОСББ и кооперативами.

Третья форма предоставления субсидии направлена на тех, кто не получает центрального отопления, не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления. Это помощь на приобретение газа, твердого и жидкого топлива. Такие субсидии предоставляются один раз в год.

Важно напомнить, что есть также нормы потребления при получении субсидии. Всё, что сверх нормы, оплачивает уже сам получатель. Предоставление субсидии невозможно, если у людей в собственности несколько видов жилья, не доставшихся по наследству, был недавно приобретён автомобиль датой выпуска не менее 5 лет назад либо есть несколько машин не старше 15 лет. Субсидия рассчитана на наиболее социально незащищённые слои населения.

Теги:
#Украина #ЖКУ #Скорая помощь #Субсидия #Финансовая помощь