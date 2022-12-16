Как получить субсидию владельцам авто: в Пенсионном фонде объяснили детали

Кто из автовладельцев может рассчитывать на субсидию

В Украине владельцы транспортных средств имеют право на начисление субсидий, однако для этого необходимы определённые условия. В Пенсионном фонде Украины разъяснили, кто из наших граждан может претендовать на выплаты, а кто — нет.

Кому могут начислить выплаты от государства

Как сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда Украины, претендовать на субсидию могут украинцы в случае, если лицо из состава домохозяйства, или член семьи лица из домохозяйства имеет одно транспортное средство (кроме мопедов и прицепа), с года выпуска которого прошло более 5 лет. Также на выплаты могут рассчитывать владельцы нескольких автомобилей, с года выпуска которых прошло более 15 лет.

Кому субсидия назначена не будет

В случае, если же конкретный член одного домохозяйства имеет в собственности по крайней мере одно транспортное средство, с момента выпуска которого не прошло пяти лет или два или более автомобиля в возрасте до 15 лет, то субсидия назначена не будет.

Отметим, что подать заявку или проверить субсидию можно даже не выходя из дома.

Напомним, ранее мы писали о том, какие нюансы нужно учитывать при оформлении субсидии.

Также мы сообщали о трех вариантах, куда следует обратится для того, чтобы начать получать субсидию.