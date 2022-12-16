Як отримати субсидію власникам авто: у Пенсійному фонді пояснили деталі

Хто з автовласників може розраховувати на субсидію

В Україні власники транспортних засобів мають право на нарахування субсидій, однак для цього потрібні певні умови. У Пенсійному фонді України роз’яснили, хто з наших громадян може претендувати на виплати, а хто ні.

Кому можуть нарахувати виплати від держави

Як повідомляється на офіційному сайті Пенсійного фонду України, претендувати на субсидію можуть українці у разі, якщо особа зі складу домогосподарства або член сім’ї особи з домогосподарства має один транспортний засіб (крім мопедів та причепа), з року випуску якого минуло понад 5 років. Також на виплати можуть розраховувати власники кількох автомобілів, з року випуску яких минуло понад 15 років.

Кому субсидія призначена не буде

У випадку, якщо конкретний член одного домогосподарства має у власності принаймні один транспортний засіб, з моменту випуску якого не минуло п’яти років або два або більше автомобілів віком до 15 років, субсидія призначена не буде .

Зазначимо, що подати заявку чи перевірити субсидію можна навіть не виходячи із дому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які нюанси потрібно враховувати під час оформлення субсидії.

Також ми повідомляли про три варіанти, куди слід звернутись для того, щоб почати отримувати субсидію.