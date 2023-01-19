Украинцы могут получить дополнительную субсидию: на кого рассчитаны выплаты

Часть украинцев может получать дополнительную скидку на коммуналку благодаря своему статусу

С января 2023 года в Украине несколько изменились правила начисления субсидии. При этом часть граждан все еще имеет право на назначение дополнительных выплат от государства даже если площадь жилья превышает норму. Речь идет о нетрудоспособных неработающих лицах, которые к тому же еще и проживают самостоятельно.

В пресс-службе Пенсионного фонда Украины рассказали, какие именно категории граждан входят в этот перечень. Всего их пять, и их представители могут получать так называемые дополнительные субсидийные выплаты.

Возможность таких начислений у человека есть, если он относится к:

пенсионерам, получающим пенсию по возрасту, из-за потери кормильца или наличия инвалидности. Также в этот перечень входят граждане пенсионного возраста, имеющие выплаты по выслуге лет;

лицам, имеющим государственную социальную помощь без права на пенсию или лиц с инвалидностью;

людям, получающим госсоциальную помощь лицам с инвалидностью с детства или детям с инвалидностью;

гражданам, которым начисляется соцпомощь, как неработающим, достигшим общего пенсионного возраста, но так и не получившим права на пенсионные выплаты;

несовершеннолетним.

Для того чтобы получить возможность пользоваться дополнительной субсидией на сверхурочную площадь жилья, в декларации следует отметить свою принадлежность к одной из вышеперечисленных категорий. Такие выплаты назначаются в соответствии с постановлением КМУ №848.

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