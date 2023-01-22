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В каком случае есть право на субсидию: как посчитать самому

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Субсидия предоставляется на оплату всех видов услуг ЖКХ
Субсидия предоставляется на оплату всех видов услуг ЖКХ. Фото pixabay.com

Можно заранее узнать сумму субсидии и обязательного платежа с помощью нехитрых расчетов

Получить субсидию от государства можно не только на оплату коммунальных услуг, но и на приобретения топлива для отопления. Однако право на получение помощи имеют не все.

Для того чтобы узнать — положена ли вам субсидия на оплату коммунальных услуг нужно провести расчеты. Они индивидуальные для каждой семьи или домовладения. Рассчитывается обязательный процент платежа. Если он меньше суммы за коммунальные услуги — субсидию предоставят.

Как подсчитать обязательный платеж по субсидии

  • Нужно определить среднемесячный общий доход членов семьи. Отметим, что выплаты ВПО при этом не учитываются, а стипендия — да.
  • Сумма среднемесячного общего дохода разделяется на количество членов в семьи или жилье и получается среднемесячный доход одного человека.
  • Эту сумму делят на размер прожиточного минимума, установленный первого января года назначения субсидии (в 2023 — 2589 грн).
  • Результат делим еще на 2, и умножаем на 15%. Это и есть процент от среднемесячного совокупного дохода.

Чтобы увидеть цифру в гривнах нужно снова умножить на совокупный семейный доход за месяц. Это и будет сумма обязательного платежа. К слову — сумма субсидии будет равняться оплате за ЖКУ в рамках нормативов минус обязательный платеж.

Например, в семье трое человек — мужчина, зарабатывающий 10 тыс грн, женщина в декрете — доход 860 грн в мес, ребенок. Совокупный доход — 10860 грн. Делим сумму на 3 — 3 620 грн на одно члена семьи. 3 620/2589/ 2*15%=0,10487. Эту цифру умножаем на общий доход и получаем 1 138 грн обязательного платежа. Разницу с оплатой коммунальных услуг может покрыть субсидия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидию могут получить и те, кто не работает. При этом важно стоять на учете в центре занятости. Также есть случаи при которых субсидию не назначат, даже если обязательный платеж подходит по размеру для назначения субсидии.

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#ЖКХ #Платежи #Субсидия