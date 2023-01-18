Субсидия для безработных: кто может претендовать и какие есть особенности

Безработные могут получить субсидию, если зарегистрированы официально

В Украине на получение субсидии могут претендовать те кто официально работает, учится или стоит на учете в центре занятости как безработный. Для последней категории в военное время предусмотрено несколько новшеств.

Как рассказала "GX" глава отдела ПФУ в Харьковской области Ольга Мищенко, для ставших на учет по безработице при расчете субсидии используется не доход за предыдущие полгода, а сумма помощи от государства. Это касается тех, кто потерял работу во время военного положения. Также претендовать на получение субсидии безработные могут сразу после обращения.

Даже если субсидию человек получал до того, как потерял работу, можно обратиться с заявлением для перерасчета. Мищенко уточнила, что для того, чтобы избежать ошибок при заполнении документов к заявлению и декларации можно предоставлять квитанции за оплату ЖКУ, для внесения верных реквизитов в систему.

Проблемы бывают и в самом Пенсионном фонде, в частности с внесением в реестр неправильных данных. Для их корректировки необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть категории украинцев, которые не могут претендовать на субсидию.