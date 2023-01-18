Субсидія для безробітних: хто може претендувати та які є особливості

Безробітні можуть отримати субсидію, якщо офіційно зареєстровані

В Україні на отримання субсидії можуть претендувати ті, хто офіційно працює, навчається або стоїть на обліку в центрі зайнятості як безробітний. Для останньої категорії у воєнний час передбачено кілька новацій.

Як розповіла "GX" голова відділу ПФУ в Харківській області Ольга Міщенко, для тих, хто став на облік по безробіттю при розрахунку субсидії, використовується не дохід за попередні пів року, а сума допомоги від держави. Це стосується тих, хто втратив роботу під час воєнного стану. Також претендувати на отримання субсидії безробітні можуть одразу після звернення.

Навіть якщо субсидію людина отримувала до втрати роботи, можна звернутися із заявою для перерахунку. Міщенко уточнила, що для того, щоб уникнути помилок під час заповнення документів до заяви та декларації, можна надавати квитанції за оплату ЖКП, для внесення вірних реквізитів до системи.

Проблеми бувають і в самому Пенсійному фонді, зокрема із внесенням до реєстру неправильних даних. Для їх коригування необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Раніше "Телеграф" розповідав, що є категорії українців, які не можуть претендувати на субсидію.