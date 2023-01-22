У якому випадку є право на субсидію: як порахувати самому

Можна заздалегідь дізнатися суму субсидії та обов’язкового платежу за допомогою нехитрих розрахунків

Отримати субсидію від держави можна не лише на оплату комунальних послуг, а й на придбання палива для опалення. Проте право на отримання допомоги мають не всі.

Для того, щоб дізнатися, чи покладена вам субсидія на оплату комунальних послуг, потрібно провести розрахунки. Вони індивідуальні для кожної сім’ї чи домоволодіння. Розраховується обов’язковий відсоток платежу. Якщо він менший за суму за комунальні послуги — субсидію нададуть.

Як підрахувати обов’язковий платіж по субсидії

Слід визначити середньомісячний загальний дохід членів сім’ї. Зазначимо, що виплати ВПО при цьому не враховуються, а стипендія – так.

Сума середньомісячного загального доходу поділяється на кількість членів у сім’ї чи житло та виходить середньомісячний дохід однієї особи.

Цю суму ділять на розмір прожиткового мінімуму, встановлений першого січня року призначення субсидії (2023 — 2589 грн).

Результат ділимо ще на 2 і множимо на 15%. Це і є відсоток середньомісячного сукупного доходу.

Щоб побачити цифру у гривнях, потрібно знову помножити на сукупний сімейний дохід за місяць. Це буде сума обов’язкового платежу. До речі, сума субсидії дорівнюватиме оплаті за ЖКП в рамках нормативів мінус обов’язковий платіж.

Наприклад, у сім’ї троє людей — чоловік, який заробляє 10 тис грн, жінка в декреті — дохід 860 грн на місяць, дитина. Сукупний дохід — 10860 грн. Ділимо суму на 3 — 3 620 грн на одного члена сім’ї. 3 620/2589/2 * 15% = 0,10487. Цю цифру множимо на загальний дохід та отримуємо 1138 грн обов’язкового платежу. Різницю із оплатою комунальних послуг може покрити субсидія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидію можуть отримати і ті, хто не працює. При цьому важливо стояти на обліку у центрі зайнятості. Також є випадки, при яких субсидію не призначать, навіть якщо обов’язковий платіж підходить за розміром для призначення субсидії.