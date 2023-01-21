Субсидія — не для всіх: кому точно відмовлять у нарахуванні виплат

Доступ до субсидійних коштів наразі доступний далеко не кожному громадянину

Починаючи із січня 2023 року, механізм нарахування субсидійних виплат в Україні дещо змінився. Громадяни, які користуються такими знижками на оплату комунальних послуг, знають про існування певних лімітів, а також можливість отримати додаткові виплати. Однак і досі не всі розуміють, кому ж уповноважені органи здатні відмовити у субсидії.

Про це сьогодні нагадує "Телеграф", посилаючись на інформацію Мінсоцполітики. Існує дев'ять основних випадків, у яких громадянину навряд чи слід розраховувати на отримання субсидій.

Слід пам'ятати про існуючі вимоги, перш ніж звертатися до Пенсійного фонду, який опікується цим типом виплат із грудня 2022 року. А відмовити у нарахуванні субсидії вам можуть, якщо:

загальна площа житла перевищує норму: квартира у багатоквартирному будинку — 130 кв.м, індивідуальні будинки — 230 кв.м;

будь-хто із членів родини чи прописаних у домогосподарстві осіб протягом останніх 12 місяців перед призначенням субсидії придбав будь-що на суму, яка перевищувала 50 тисяч гривень. Це стосується купівлі землі, нерухомості, автомобілів, благодійних внесків тощо;

будь-хто зі складу домогосподарства або член родини має у власності більше, ніж одне житло (не враховуються — приміщення у гуртожитках; житло, що належить на правах спільної сумісної або часткової власності; житло, яке дісталося в спадщину; будинок/квартира, які знаходяться в Криму, Донецькій чи Луганській областях; житло, знищене через російську агресію; житло, яке отримала дитина-сирота чи позбавлена дитячого піклування особа за рахунок державного або місцевого бюджету);

ви маєте на депозиті в банку понад 100 тисяч гривень (та ж сама сума стосується облігацій внутрішньої держпозики);

маєте транспортний засіб, який випущений менше 5 років тому, або понад один ТЗ, з моменту випуску якого минуло менше 15 років;

у складі сім'ї чи серед прописаних у домогосподарстві є повнолітні люди, які отримували середньомісячний дохід менше мінімальної зарплати і не сплачували єдиний внесок щодо загальнообов'язкового страхування;

ви не повернули на вимогу держави надмірно нараховану субсидію за попередні періоди її начислення;

маєте прострочену понад три місяці заборгованість за комуналку, яка перевищує 40 неоподаткованих мінімумів громадян;

серед членів родини чи прописаних у домогосподарстві є особи, за якими числиться заборгованість по аліментам або які знаходяться під домашнім арештом (чи утримуються під вартою).

Раніше "Телеграф" розповідав, за яких умов безробітні громадяни можуть отримувати субсидійні виплати.

Також ми писали про фактори, які впливають на ймовірність нарахування субсидій для тих домогосподарств, площа яких перевищує норму.