Субсидия – не для всех: кому точно откажут в начислении выплат

Доступ к субсидийным средствам доступен далеко не каждому гражданину

Начиная с января 2023 года механизм начисления субсидийных выплат в Украине несколько изменился. Граждане, пользующиеся такими скидками на оплату коммунальных услуг, знают о существовании определенных лимитов, а также возможность получить дополнительные выплаты. Однако до сих пор не все понимают, кому же уполномоченные органы способны отказать в субсидии.

Об этом сегодня напоминает "Телеграф", ссылаясь на информацию Минсоцполитики. Есть девять основных случаев, в которых гражданину вряд ли следует рассчитывать на получение субсидий.

Следует помнить о существующих требованиях, прежде чем обращаться в Пенсионный фонд, который занимается этим типом выплат с декабря 2022 года. А отказать в начислении субсидии вам могут, если:

общая площадь жилья превышает норму: квартира в многоквартирном доме – 130 кв.м, индивидуальные дома – 230 кв.м;

кто-либо из членов семьи или прописанных в домохозяйстве лиц в течение последних 12 месяцев перед назначением субсидии приобрел что-либо на сумму, превышающую 50 тысяч гривен. Это касается покупки земли, недвижимости, автомобилей, благотворительных взносов и т.п.;

кто-либо из состава домохозяйства или член семьи имеет в собственности больше, чем одно жилье (не учитываются — помещения в общежитиях; жилье, принадлежащее на правах общей совместной или долевой собственности; жилье, доставшееся в наследство; дом/квартира, которые находятся в Крыму, Донецкой или Луганской областях; жилье, уничтоженное из-за российской агрессии);

вы имеете на депозите в банке более 100 тысяч гривен (та же сумма касается облигаций внутреннего госзайма);

имеете транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад, или более одного ТС, с момента выпуска которого прошло менее 15 лет;

в составе семьи или среди прописанных в домохозяйстве есть совершеннолетние люди, получавшие среднемесячный доход меньше минимальной зарплаты и не уплачивавшие единый взнос по общеобязательному страхованию;

вы не вернули по требованию государства чрезмерно начисленную субсидию за предыдущие периоды ее начисления;

имеете просроченную более трех месяцев задолженность за коммуналку, превышающую 40 необлагаемых налогом минимумов граждан;

среди членов семьи или прописанных в домохозяйстве есть лица, по которым числится задолженность по алиментам или находящиеся под домашним арестом (или содержатся под стражей).

Ранее "Телеграф" рассказывал, при каких условиях безработные граждане могут получать субсидийные выплаты.

Также мы писали о факторах, влияющих на вероятность начисления субсидий для домохозяйств, площадь которых превышает норму.