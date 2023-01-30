Субсидії 2023 року українці отримуватимуть по-новому: подробиці

У лютому ймовірність безготівкової оплати пільгових послуг буде скасована

В Україні триває війна, однак громадяни нашої держави продовжують отримати грошову допомогу від влади. З 1 ж лютого деякі категорії українців зіштовхнуться з певними змінами. Зокрема, власники житлових субсидій не матимуть змогу безготівково сплачувати комуналку.

Про це у коментарі "Суспільному" розповіла заступниця керівника головного управління Пенсійного фонду в Житомирській області Світлана Антонюк.

Що зміниться з 1 лютого

До 1 лютого 2023 року пільгова оплата за комунальні послуги, а саме за водо-, теплокористування та електроенергію розподілялася відділеннями Ощадбанку та Укрпошти. Водночас вже з наступного місяця можливість безготівкової оплати пільг за комуналку буде скасована.

"Якщо людина відкрила рахунок у банку, то ці гроші будуть нараховуватися туди. І це будуть гроші людини. Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно переказувати ці виплати, гроші надходитимуть в Ощадбанк. Потрібно буде підійти у відділення і вже там отримати ці гроші, вже після відкрити особистий рахунок у цьому або іншому банку, аби отримати можливість перерахування грошей", – розповіла Антонюк.

За її словами, з 1 лютого відділення Ощадбанку не перераховуватимуть кошти на надавачів комунальних послуг.

Представниця Пенсійного фонду зазначила, що споживач має самостійно знімати нараховані кошти і сплачувати ними комуналку вже безпосередньо комунальним підприємствам.

Що стосується громадян, які отримували житлову субсидію, однак їх розмір для них залишився незмінним, нікуди приходити не потрібно. Пенсіонери також отримуватимуть субсидії через відділення Укрпошти у день виплати пенсії, якщо матимуть таке бажання.

Що для цього потрібно

Пенсіонеру необхідно завітати до найближчого відділення Укрпошти і визначитися із такими моментами:

відкривати рахунок у банку, аби гроші надходили безпосередньо на нього;

надалі отримувати житлову субсидію у відділеннях пошти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який алгоритм нарахування субсидій в Україні та як бажаючим отримати пільгові кошти.