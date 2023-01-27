Субсидія в Україні: на що її дають і як розраховують

Частину субсидій українцям надають раз на рік

Українська держава продовжує фінансово допомагати громадянам, які не можуть самотужки сплачувати комуналку. Оформити виплати можна через Пенсійний фонд, портал "Дія" або у інший спосіб.

Про те, яким чином розраховується субсидія на житлово-комунальні послуги, інформує Мінсоцполітики.

На які послуги надається житлова субсидія

Субсидія — це адресна допомога, і надається для відшкодування витрат на оплату ЖКП, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надають один раз на рік і призначають, якщо домогосподарство не підключене до централізованого опалення, не використовує природний газ або електроенергію для індивідуального опалення.

Як розраховують розмір субсидії

Розмір субсидії розраховують як різницю між вартістю ЖКП у межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

Субсидія = плата за житлово-комунальні послуги в межах норм і нормативів — обов’язковий платіж.

Знаючи доходи осіб зі складу домогосподарства, а також членів їх сімей, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу і орієнтовний розмір субсидії. Постановою КМУ від 06.08.2014 № 409 встановлено соціальну норму житла та соціальні нормативи, у межах яких держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Розмір обов’язкового відсотка платежу за ЖКП визначається для кожного домогосподарства індивідуально за єдиною формулою і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Інформацію, як розрахувати розмір субсидії, можна знайти у відповідному розділі на сайті Мінсоцполітики.

Також можна дізнатись про розмір вже призначеної субсидії онлайн.

Житлова субсидія розраховується окремо на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Нагадаємо, eкраїнців можуть змусити повернути гроші, тож сайт "Телеграф" пояснив, за яких умов не можна отримувати субсидію.