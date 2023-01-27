Субсидія в Україні: на що її дають і як розраховують
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Частину субсидій українцям надають раз на рік
Українська держава продовжує фінансово допомагати громадянам, які не можуть самотужки сплачувати комуналку. Оформити виплати можна через Пенсійний фонд, портал "Дія" або у інший спосіб.
Про те, яким чином розраховується субсидія на житлово-комунальні послуги, інформує Мінсоцполітики.
На які послуги надається житлова субсидія
Субсидія — це адресна допомога, і надається для відшкодування витрат на оплату ЖКП, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надають один раз на рік і призначають, якщо домогосподарство не підключене до централізованого опалення, не використовує природний газ або електроенергію для індивідуального опалення.
Як розраховують розмір субсидії
Розмір субсидії розраховують як різницю між вартістю ЖКП у межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.
Субсидія = плата за житлово-комунальні послуги в межах норм і нормативів — обов’язковий платіж.
Знаючи доходи осіб зі складу домогосподарства, а також членів їх сімей, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу і орієнтовний розмір субсидії. Постановою КМУ від 06.08.2014 № 409 встановлено соціальну норму житла та соціальні нормативи, у межах яких держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.
Розмір обов’язкового відсотка платежу за ЖКП визначається для кожного домогосподарства індивідуально за єдиною формулою і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.
Інформацію, як розрахувати розмір субсидії, можна знайти у відповідному розділі на сайті Мінсоцполітики.
Також можна дізнатись про розмір вже призначеної субсидії онлайн.
Житлова субсидія розраховується окремо на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
Нагадаємо, eкраїнців можуть змусити повернути гроші, тож сайт "Телеграф" пояснив, за яких умов не можна отримувати субсидію.