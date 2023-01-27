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Субсидія в Україні: на що її дають і як розраховують

Автор
Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв
Дата публікації
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Автор
Українцям, які самі не можуть сплачувати комуналку, допомагає держава Новина оновлена 27 січня 2023, 08:54
Українцям, які самі не можуть сплачувати комуналку, допомагає держава. Фото Колаж "Телеграфу"

Частину субсидій українцям надають раз на рік

Українська держава продовжує фінансово допомагати громадянам, які не можуть самотужки сплачувати комуналку. Оформити виплати можна через Пенсійний фонд, портал "Дія" або у інший спосіб.

Про те, яким чином розраховується субсидія на житлово-комунальні послуги, інформує Мінсоцполітики.

На які послуги надається житлова субсидія

Субсидія — це адресна допомога, і надається для відшкодування витрат на оплату ЖКП, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надають один раз на рік і призначають, якщо домогосподарство не підключене до централізованого опалення, не використовує природний газ або електроенергію для індивідуального опалення.

Як розраховують розмір субсидії

Розмір субсидії розраховують як різницю між вартістю ЖКП у межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

Субсидія = плата за житлово-комунальні послуги в межах норм і нормативів — обов’язковий платіж.

Знаючи доходи осіб зі складу домогосподарства, а також членів їх сімей, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу і орієнтовний розмір субсидії. Постановою КМУ від 06.08.2014 № 409 встановлено соціальну норму житла та соціальні нормативи, у межах яких держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Розмір обов’язкового відсотка платежу за ЖКП визначається для кожного домогосподарства індивідуально за єдиною формулою і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Інформацію, як розрахувати розмір субсидії, можна знайти у відповідному розділі на сайті Мінсоцполітики.

Також можна дізнатись про розмір вже призначеної субсидії онлайн.

Житлова субсидія розраховується окремо на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Нагадаємо, eкраїнців можуть змусити повернути гроші, тож сайт "Телеграф" пояснив, за яких умов не можна отримувати субсидію.

Теги:
#Мінсоцполітики #Субсидія #Комуналка