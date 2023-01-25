Без пільг, але із субсидією: які нюанси є при отриманні допомоги від держави

Є види допомоги, які можна отримувати паралельно із субсидією

В Україні незаможні громадяни і ті, у кого сума за комунальні послуги перевищує 15% доходу, можуть претендувати на отримання житлової субсидії. Заяву можна подати навіть через "Дію". Однак допомога від держави має низку умов. Якщо серед отримувачів субсидії також є й отримувачі інших видів житлових пільг, на час виплати допомоги від держави на оплату комуналки ці пільги припиняються.

Про це повідомляє сайт Київської міської адміністрації. Якщо доходи людини враховуються під час призначення субсидії з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком або купівлю палива, інші пільги не нараховуються протягом періоду отримання житлової субсидії.

Є й виняток. Якщо пільговиками є члени сім’ї зі складу домогосподарства, які не проживають тому адресою — про таких людей інформація подається управителям, об’єднання виконавцям комунальних послуг та вноситься до єдиного державного реєстру пільговиків.

Вид допомоги, який можна отримувати одночасно з субсидією і не впливає на її суму — це допомога для тих, хто приймає у себе внутрішніх переселенців. Державну підтримку у розмірі 900 гривень одержують ті, хто безкоштовно розмістив у себе переселенців. Сума виплачується за кожного переселенця. Термін дії протягом опалювального сезону. Головне, щоб не було боргів за комунальні послуги.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дізнатися, чи належить субсидія і на яку суму. Важливо також знати, кому субсидію не надають.