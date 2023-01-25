Без льгот, но с субсидией: какие нюансы есть при получении помощи от государства

Есть виды помощи, которые можно получать параллельно с субсидией

В Украине малоимущие граждане и те у кого сумма за коммунальные услуги превышает 15% дохода могут претендовать на получение жилищной субсидии. Заявление можно подать даже через "Дию". Однако помощь от государства имеет под собой ряд условий. Если среди получателей субсидии также есть и получатели других видов жилищных льгот, на время выплаты помощи от государства на оплату коммуналки эти льготы прекращаются.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской администрации. Если доходы человека учитываются во время назначения субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, трат на управление многоквартирным домом или покупку топлива, то другие льготы не насчитываются в течение периода получения жилой субсидии.

Есть и исключение. Если льготниками являются члены семьи из состава домохозяйства, которые не проживают поэтому адресу — про таких людей информация подаётся управителям, объединения исполнителям коммунальных услуг и вносится в единый государственный реестр льготников.

Вид помощи, который можно получать одновременно с субсидией и не влияющий на её сумму — это помощь для тех кто принимает у себя внутренних переселенцев. Государственную поддержку в размере 900 гривен получают те, кто бесплатно разместил у себя переселенцев. Сумма выплачивается за каждого поселенного переселенца. Срок действия в течение отопительного сезона. Главное, чтобы не было имеющихся долгов за коммунальные услуги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как узнать положена ли субсидия и на какую сумму. Важно также знать кому субсидию не предоставляют.