Быстро и доступно: как подать заявление на субсидию через "Дію"

Позаботьтесь заранее, чтобы у вас были фотокопии необходимых документов

В Украине еще с начала декабря начислением субсидий начал заниматься Пенсионный фонд, из-за чего в процесс были внесены несколько важных изменений. Одна из них – возможность подать обращение о получении выплат онлайн через портал "Дия". Вся процедура не должна занять более получаса.

Что нужно сделать и какие документы понадобятся при подаче заявления на субсидию через интернет, напоминает "РБК-Украина". Стоит отметить, что возможности обратиться за начислениями через мобильное приложение "Дия" пока нет, она доступна только через веб-версию портала.

Конечно же, как и при оформлении какой-либо государственной помощи, вам понадобятся копии документов, которые могли бы доказать вашу потребность в получении выплат. Именно поэтому об их наличии следует позаботиться заранее.

В целом же порядок подачи заявления на субсидию через "Действие" следующий:

откройте портал diia.gov.ua, в разделе "Услуги" выберите пункт "Пенсии, льготы и помощь", далее — "Заявление на субсидию" ;

в разделе "Услуги" выберите пункт "Пенсии, льготы и помощь", далее — "Заявление на субсидию" ; предварительно авторизуйтесь в системе с помощью Банка ID или электронной подписи в "Дии" (через мобильное приложение);

ответьте на уточняющие вопросы относительно вашего текущего положения и субсидии, которую вы хотите иметь;

заполните данные о характеристике вашего жилья;

заполните данные о доходах, транспорте, имуществе и другом;

загрузите копии требуемых документов.

Напомним, что при физическом обращении за субсидией гражданину понадобится иметь при себе заполненное заявление о необходимости назначить выплаты, а также декларацию о доходах и расходах семьи, которая планирует воспользоваться такой "скидкой". В редких случаях у вас могут попросить предоставить и другие документы, это зависит от индивидуального случая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому могут отказать в начислении субсидии и что на это влияет.

Также мы писали о том, что такое дополнительная субсидия и кто может рассчитывать на ее получение.