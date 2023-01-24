Швидко і доступно: як подати заяву на субсидію через "Дію"

Потурбуйтеся заздалегідь, щоб у вас були фотокопії необхідних документів

В Україні ще з початку грудня нарахуванням субсидій почав займатися Пенсійний фонд, через що процес пройшов через кілька важливих змін. Одна із них — можливість подати звернення про отримання виплат онлайн, через портал "Дія". Вся процедура не має зайняти понад пів години.

Що треба зробити та які документи знадобляться при подачі заяви на субсидію через інтернет, нагадує "РБК-Україна". Варто лише зазначити, що можливості звернутися по нарахування через мобільний додаток "Дія" поки немає, вона доступна лише через веб-версію порталу.

Звичайно ж, як і при оформленні будь-якої державної допомоги, вам знадобляться копії документів, котрі могли б довести вашу потребу в отриманні виплат. Саме тому про їхню наявність варто потурбуватися заздалегідь.

Загалом же порядок подачі заяви на субсидію через "Дію" наступний:

відкрийте портал diia.gov.ua, у розділі "Послуги" виберіть пункт "Пенсії, пільги та допомога", далі — "Заява на субсидію";

у розділі "Послуги" виберіть пункт "Пенсії, пільги та допомога", далі — "Заява на субсидію"; попередньо авторизуйтеся у системі за допомогою Банк ID чи електронного підпису в Дії (через мобільний додаток);

дайте відповіді на уточнюючі запитання щодо вашого поточного становища і субсидії, яку ви хочете мати;

заповніть дані про характеристику вашого житла;

заповніть дані про доходи, транспорт, майно та інше;

завантажте копії необхідних документів.

Нагадаємо, що при фізичному зверненні за субсидією громадянину знадобиться мати при собі заповнену заяву про необхідність призначити виплати, а також декларацію про доходи і витрати родини, яка планує скористатися такою "знижкою". В окремих випадках у вас можуть попросити надати й інші документи, це залежить від індивідуального випадку.

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