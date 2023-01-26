З лютого будуть зміни: чого чекати одержувачам субсидії

Субсидію можна отримувати різними способами

У лютому система виплати субсидій в Україні змінюється. Одержувачі мають самостійно перераховувати кошти за отримані послуги комунальникам з 1 лютого.

Про це розповіли у Пенсійному фонді Житомирської області. Раніше цей обов’язок щодо розподілу оплати за тепло, воду, газ та електроенергію покладався на відділення "Ощадбанку" та "Укрпошти".

Якщо рахунок відкритий у банку — кошти спрямовуватимуться туди і це кошти людини, розповіли у ПФУ. Якщо рахунки немає — гроші приходитимуть до Ощадбанку. Щоб їх отримати, потрібно буде прийти до "Ощадбанку". Для подальшого переказу коштів рахунок у банку знадобиться. Сам "Ощадбанк" не буде починаючи з 1 лютого пересилати кошти компаніям, які надають послуги. Людина має зняти ці кошти та сплатити сама комунальним підприємствам та організаціям.

Готівкове отримання субсидії залишається можливим — на відділеннях "Укрпошти" та через касу банку. Для пенсіонерів, які отримують виплати вдома, зберігається можливість отримання субсидії таким же чином. Раніше "Телеграф" розповідав, що подання заяви на отримання субсидії можливе через "Дію". Є приводи, з яких точно можна отримати відмову у допомозі від держави.