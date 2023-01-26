С февраля будут изменения: чего ждать получателям субсидии

Субсидию можно получать разными способами

В феврале система выплаты субсидий в Украине меняется. Получатели должны будут самостоятельно перечислять средства за полученные услуги коммунальщикам с 1 февраля.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Житомирской области. Ранее эта обязанность по распределению оплаты за тепло, воду, газ и электроэнергию возлагалась на отделения "Ощадбанка" и "Укрпочты".

Если счет открыт в банке — средства будут направляться туда и это будут средства человека, рассказали в ПФУ. Если счета нет — деньги будут приходить в "Ощадбанк". Чтобы их получить нужно будет прийти в "Ощадбанк". Для дальнейшего перевода средств счет в банке понадобиться. Сам "Ощадбанк" не будет начиная с 1 февраля пересылать средства компаниям, которые предоставляют услуги. Человек должен снять эти средства и оплатить сам коммунальным предприятиям и организациям.

Наличное получение субсидии остается возможным — на отделениях "Укрпочты", через кассу банка. Для пенсионеров, которые получают выплаты дома сохраняется возможность получения субсидии таким же образом. Ранее "Телеграф" рассказывал, что подача заявления на получение субсидии возможна через "Дию". Есть поводы, по которым точно можно получить отказ в помощи от государства.