Субсидия в Украине: на что ее дают и как рассчитывают

Часть субсидий украинцам предоставляют раз в год

Украинское государство продолжает финансово помогать гражданам, которые не могут самостоятельно платить коммуналку. Оформить выплаты можно через Пенсионный фонд, портал "Дія" или другим способом.

О том, как рассчитывается субсидия на жилищно-коммунальные услуги, информирует Минсоцполитики.

На какие услуги предоставляется жилищная субсидия

Субсидия — это адресная помощь, предоставляемая для возмещения расходов на оплату ЖКУ, сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются один раз в год и назначаются, если домохозяйство не подключено к централизованному отоплению, не использует природный газ или электроэнергию для индивидуального отопления.

Как рассчитывают размер субсидии

Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью ЖКУ в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.

Субсидия = плата за жилищно-коммунальные услуги в пределах норм и нормативов – обязательный платеж.

Зная доходы лиц из состава домохозяйства, а также членов их семей, можно самостоятельно рассчитать размер обязательного платежа и ориентировочный размер субсидии. Постановлением КМУ от 06.08.2014 № 409 установлена социальная норма жилья и социальные нормативы, в пределах которых государство предоставляет гражданам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Размер обязательного процента платежа по ЖКУ определяется для каждого домохозяйства индивидуально по единой формуле и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.

Информацию о том, как рассчитать размер субсидии, можно найти в соответствующем разделе на сайте Минсоцполитики.

Также можно узнать размер уже назначенной субсидии онлайн.

Жилищная субсидия рассчитывается отдельно на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Напомним, украинцев могут заставить вернуть деньги, поэтому сайт "Телеграф" объяснил, при каких условиях нельзя получать субсидию.