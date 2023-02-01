Оформление субсидии в Украине: как подать заявку онлайн
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Необходимо выполнить несколько простых шагов
Для оформления жилищной субсидии в Украине граждане могут подавать заявление о назначении и декларации о доходах и расходах онлайн. "Телеграф" расскажет, как это сделать.
Подача заявки осуществляется через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ. Для этого также понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП). Об этом сообщают на сайте Пенсионного фонда Украины.
Как подать заявку:
- переходим на веб-портал электронных услуг ПФУ;
- далее потребуется авторизация для входа в личный кабинет с помощью КЭП (нужно указать название Аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, выбрать файл ключа и ввести личный пароль);
- из разделов в личном кабинете выбираем "Коммуникации по ПФУ" и переходим на "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
- перед тем, как формировать заявку, нужно подготовить сканированные копии документов, после чего необходимо дать согласие на дистанционное информирование, нажав кнопку "Продолжить";
- следующим нужно выбрать пункт "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
- далее нужно заполнить соответствующие поля формы;
- после этого добавляем сканированные копии документов, нажав на "Добавить файл";
- затем нажимаем на "Сформировать заявление", которое высветится в конце онлайн-формы;
- далее будет процесс проверки полноты заполнения заявления. Если ошибок найдено не будет, можно переходить к завершению — накладываем цифровую подпись и направляем документы в ПФУ.
Отметим, что проверять рассмотрение заявления на назначение субсидий можно также в своем личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины в разделе "Мои обращения" – "Статус обращения".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях украинцы не смогут получить субсидию. Есть несколько причин, которые могут помешать этому.