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Сумму субсидии могут изменить: когда происходит перерасчет выплат

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Иногда сумма, выделенная государством для пособия по оплате коммуналки, не соответствует доходам человека Новость обновлена 28 января 2023, 08:20
Иногда сумма, выделенная государством для пособия по оплате коммуналки, не соответствует доходам человека. Фото Слово и дело

Есть три категории граждан, которые могут рассчитывать на пересмотр размера выплат

С февраля украинцев ждут определенные фундаментальные изменения в начислении субсидий. При этом многих интересуют и ныне действующие аспекты исчисления размера выплат, в частности, возможность пересмотреть окончательные суммы, определенные государством для компенсации. Как оказалось, перерасчет субсидии возможен, но не для всех и только в определенных случаях.

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины. Специалисты напоминают, что в целом при начислении субсидийных выплат всегда учитываются доходы обращающегося за помощью человека. В случае необходимости получения скидки на оплату ЖКУ в неотапливаемом сезоне учитываются доходы домохозяйства за ІІІ и ІV кварталы прошлого года, а в для отопительного сезона — за І и ІІ кварталы нынешнего.

Относительно перерасчета размера выплат есть несколько требований. Так, на него могут претендовать:

  • неработающий пенсионер, если он уволился с работы, но его зарплата была учтена в том периоде, когда производился расчет жилищной субсидии;
  • лицо, подающее специальные дополнительные документы с уточнением размеров доходов, по которым назначались выплаты;
  • нетрудоспособное неработающее лицо, проживающее само, которое обращалось за назначением субсидии на сверхурочную площадь жилья.

Ранее Телеграф рассказывал, как можно быстро и доступно подать заявление на получение субсидийных выплат онлайн. Для этого можно воспользоваться порталом "Действие".

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#Льготы #Деньги #Выплаты #Субсидия #Субсидии