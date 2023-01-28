Суму субсидії можуть змінити: коли саме відбувається перерахунок виплат

Є три категорії громадян, які можуть розраховувати на перегляд розміру виплат

Із лютого на українців чекають певні фундаментальні зміни у нарахуванні субсидій. При цьому багатьох цікавлять й нині діючі аспекти обчислення розміру виплат, зокрема можливість переглянути остаточні суми, визначені державою для компенсації. Як виявилося, перерахунок субсидії можливий, але не для всіх і лише у визначених випадках.

Детальніше про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України. Спеціалісти нагадують, що загалом при нарахуванні субсидійних виплат завжди враховуються доходи людини, яка звертається за допомогою. У разі необхідності отримання знижки на оплату ЖКП у неопалювальному сезону до уваги беруться доходи домогосподарства за ІІІ і ІV квартали минулого року, а в для опалювального сезону — за І та ІІ квартали нинішнього.

Щодо перерахунку розміру виплат є кілька вимог. Так, на нього можуть претендувати:

непрацюючий пенсіонер, якщо він звільнився з роботи, але його зарплата була врахована у тому періоді, коли проводився розрахунок житлової субсидії;

особа, яка подає спеціальні додаткові документи з уточненням розмірів доходів, за якими призначалися виплати;

непрацездатна непрацююча особа, проживаюча сама, яка зверталася за призначенням субсидії на понаднормову площу житла.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна швидко та доступно подати заяву на отримання субсидійних виплат онлайн. Для цього можна скористатися порталом "Дія".

Також ми писали про те, кому легко можуть відмовити у субсидії та чому.