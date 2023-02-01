Оформлення субсидії в Україні: як подати заявку онлайн

Необхідно виконати кілька простих кроків

Для оформлення житлової субсидії в Україні громадяни можуть подавати заяву про призначення та декларацію про доходи та витрати онлайн. "Телеграф" розповість, як це зробити.

Подання заявки здійснюється через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Для цього також знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП). Про це повідомляють на сайті Пенсійного фонду України.

Як подати заявку:

переходимо на вебпортал електронних послуг ПФУ;

далі потрібна авторизація для входу в особистий кабінет за допомогою КЕП (потрібно вказати назву Акредитованого центру сертифікації ключів, згенерованого КЕП, вибрати файл ключа та ввести особистий пароль);

із розділів в особистому кабінеті обираємо "Комунікації з ПФУ" та переходимо на "Заяву на житлову субсидію або пільгу";

перед тим, як сформувати заявку, потрібно підготувати скановані копії документів, після чого необхідно надати згоду на дистанційне інформування, натиснувши кнопку "Продовжити";

наступним потрібно вибрати пункт "Заява про призначення та надання житлової субсидії";

далі слід заповнити відповідні поля форми;

після цього додаємо скановані копії документів, натиснувши "Додати файл";

потім натискаємо на "Сформувати заяву", яка висвітиться в кінці онлайн-форми;

далі буде процес перевірки повноти заповнення заяви. Якщо помилок знайдено не буде, можна переходити до завершення – накладаємо цифровий підпис та надсилаємо документи до ПФУ.

Зазначимо, що перевіряти розгляд заяви на призначення субсидій можна також у своєму особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України у розділі "Мої звернення" – "Статус звернення".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов українці не зможуть отримати субсидію. Є кілька причин, які можуть стати на заваді цьому.