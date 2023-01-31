Перерахунок діючої субсидії: хто може на нього претендувати

Функція перерахунку вже призначеної субсидії доступна трьом категоріям громадян

Коли українці оформлюють субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, при її розрахунку важливі кілька чинників. Про зміну багатьох із них треба повідомляти уповноважені органи, навіть якщо ви вже отримуєте субсидію. Це може вплинути на її розмір. Та не варто думати, що лише у бік збільшення.

У Пенсійному фонді нагадали, що для виплати субсидії враховують доходи за попередні періоди. Наприклад, на опалювальний сезон — за 1 та 2 квартали поточного року, а на неопалювальний — за 3 та 4 попереднього. Водночас можливий перерахунок субсидії за заявою громадянина у межах встановленого строку призначення. В деяких випадках субсидія може зрости.

Хто може подати заяву на перерахунок:

непрацюючі пенсіонери, яким у період розрахунку врахували заробітну плату з колишнього місця роботи;

громадянам, що подають уточнення розміру доходу за потрібний період;

непрацездатним безробітним, що живуть самостійно і мають понаднормову площу житла.

Нагадаємо, є також зміни у тому, як нараховують субсидію після втрати роботи. Для безробітних при розрахунках використовують суму державної допомоги після втрати роботи, а не минулу зарплатню.