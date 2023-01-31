Пересчет действующей субсидии: кто может на него претендовать

Функция перерасчета уже назначенной субсидии доступна трем категориям граждан

Когда украинцы оформляют субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, при ее расчете важны несколько факторов. Об изменении многих из них следует уведомлять уполномоченные органы, даже если вы уже получаете субсидию. Это может повлиять на ее размер. Но не стоит думать, что только в сторону увеличения.

В Пенсионном фонде напомнили, что для выплаты субсидии учитываются доходы за предыдущие периоды. Например, на отопительный сезон – за 1 и 2 кварталы текущего года, а на неотапливаемый – за 3 и 4 предыдущего. В то же время возможен перерасчет субсидии по заявлению гражданина в пределах установленного срока назначения. В некоторых случаях субсидия может увеличиться.

Кто может подать заявление на перерасчет:

неработающие пенсионеры, которым в период расчета учли заработную плату с прежнего места работы;

гражданам, подающим уточнение размера дохода за нужный период;

нетрудоспособным безработным, живущим самостоятельно и имеющим сверхнормативную площадь жилья.

Напомним, есть также изменения о том, как насчитывают субсидию после потери работы. Для безработных при расчетах используют сумму государственной помощи после потери работы, а не прошлую зарплату.