Субсидия на оплату коммуналки: имеют ли на нее право безработные

Утрата работы не означает утрату абсолютно всех преференций на социальные выплаты

Субсидия, изменения в начислении которой украинцы ждут уже в феврале, доступна для многих категорий населения. Одной из них являются люди, которые не трудоустроены или потеряли свое место работы. Следует отметить, что для безработных во время действия военного положения предусмотрено несколько важных изменений.

Информацию передает "Телеграф" со ссылкой на разъяснение главы отдела ПФУ в Харьковской области Ольги Мищенко. По ее словам, люди, которые находятся на учете в центре занятости, могут не собирать документы по собственным доходам за последние полгода.

Для безработных лиц размер субсидии определяется исходя из суммы пособия, которую гражданин получает ежемесячно от государства. Такая же схема действует и для людей, которые потеряли место работы из-за войны.

Следует отметить, что на получение субсидий выплат люди без работы могут рассчитывать сразу после подачи заявления.

Если же человеку была назначена субсидия до того, как он уволился, есть возможность получить специальный перерасчет субсидии. "Телеграф" подробно объяснял, какие еще категории населения имеют право на подобную преференцию.

При этом есть и те граждане, которым в начислении субсидии могут вообще отказать. В общей сложности причин, по которым выплат вряд ли нужно ждать, всего девять.