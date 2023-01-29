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Субсидія на оплату комуналки: чи мають на неї право безробітні

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
Державну допомогу від держави на оплату ЖКП має чимало українців Новина оновлена 29 січня 2023, 10:06
Державну допомогу від держави на оплату ЖКП має чимало українців. Фото Колаж "Телеграфу"

Втрата роботи не означає втрату абсолютно всіх преференцій на соціальні виплати

Субсидія, на зміни у нарахуванні якої українці чекають уже в лютому, є доступною для багатьох категорій населення. Однією із них є і люди, які непрацевлаштовані або ж втратили своє місце роботи. Варто зазначити, що для безробітних під час дії воєнного стану передбачено кілька важливих змін.

Інформацію передає "Телеграф" із посиланням на роз'яснення очільниці відділу ПФУ в Харківській області Ольги Міщенко. За її словами, люди, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості, можуть не збирати документи щодо власних доходів за останні пів року.

Для безробітних осіб розмір субсидії визначається, виходячи із суми допомоги, яку громадянин отримує щомісячно від держави. Така ж схема діє і для тих людей, які втратили місце роботи через війну.

Слід зазначити, що на отримання субсидійних виплат люди без роботи можуть розраховувати одразу після подачі заяви.

Якщо ж людині була назначена субсидія до того, як вона звільнилася, є можливість отримати спеціальний перерахунок субсидії. "Телеграф" детально пояснював, які ще категорії населення мають право на подібну преференцію.

При цьому є й ті громадяни, яким у нарахуванні субсидії можуть взагалі відмовити. Загалом причин, через які виплат навряд чи треба чекати, всього дев'ять.

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#Пільги #Гроші #Виплати #Субсидія #Субсидії