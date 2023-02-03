Больше денег на оплату коммуналки: кто и как может получить новые субсидии

При перечислении субсидий ПФУ будет учитывать доходы за предыдущие периоды

Каждый получатель субсидии на коммунальные услуги обязан своевременно информировать Пенсионный фонд об изменениях в своем имущественном положении. Это касается как увеличения доходов, так и их уменьшения.

Как пишет издание "Знай.UA", ссылаясь на уполномоченные органы в ПФУ, для выплаты субсидии учитывают доходы, которые гражданин получал за предыдущие периоды. К примеру, на отопительный сезон пересматривают доходы за первый и второй кварталы текущего года, а на неотапливаемый – за третий и четвертый кварталы прошлого.

Кроме того, вероятен перерасчет субсидий и по заявке получателя исключительно в рамках установленного срока назначения выплат. Есть вероятность, что субсидия на оплату коммуналки может стать больше.

Кого это касается

- оставшиеся без работы пенсионеры (неработающие) и те украинцы, которым в период расчета выплат учли заработную плату с предыдущего места работы;

- украинцы, которые представляют уточнение объема дохода на определенный период;

- нетрудоспособные безработные, проживающие самостоятельно, а также сверхнормативная площадь жилья.

Ранее Телеграф рассказывал, как подать заявку на перерасчет или начисление субсидий на оплату коммунальных услуг в онлайн-режиме.

Также мы писали о том, что с 1 февраля в Украине частично изменились условия выплаты субсидий. В частности, вероятность безналичной оплаты льготных услуг была отменена.