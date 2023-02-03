Більше грошей на сплату комуналки: хто та як може отримати нові субсидії

Під час перерахування субсидій ПФУ враховуватиме доходи за попередні періоди

Кожний отримувач субсидії на комунальні послуги зобов'язаний вчасно інформувати Пенсійний фонд про зміни у своєму майновому положенні. Це стосується як збільшення доходів, так і їх зменшення.

Як пише видання "Знай.UA", посилаючись на уповноважені органи у ПФУ, для виплати субсидії враховують прибутки, які громадянин отримував за попередні періоди. До прикладу, на опалювальний сезон – переглядають доходи за перший і другий квартали поточного року, а на неопалювальний – за третій і четвертий квартали минулого.

Крім того, ймовірний перерахунок субсидій й за заявкою отримувача виключно в рамках встановленого терміну призначення виплат. Є вірогідність, що субсидія на оплату комуналки може стати більшою.

Кого це стосується

- пенсіонери, які залишилися без роботи (непрацюючі) і яким у період розрахунку виплат врахували заробітну плату з попереднього місця роботи;

- українці, які подають уточнення обсягу доходу певний період;

- непрацездатні безробітні, які проживають самостійно, а також мають наднормативну площу житла.

Раніше "Телеграф" розповідав, як подати заявку на перерахунок або нарахування субсидій на сплату комунальних послуг в онлайн-режимі.

Також ми писали про те що з 1 лютого в Україні частково змінилися умови виплати субсидій. Зокрема, ймовірність безготівкової оплати пільгових послуг скасували.