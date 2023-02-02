Если заявитель умер: что происходит с субсидией и как ее можно получить

Срок обращения за помощью ограничен

Украинские граждане имеют право на обращение за субсидией для оплаты своих коммунальных счетов. Но выплата помощи назначается не всем проживающим.

Если субсидия была назначена, но не выплачена полностью, а получатель скончался она не пропадает. Ее могут выплатить одному из членов домохозяйства, которые учитывались при назначении субсидии. Для этого нужно подать заявление в течение трех месяцев после смерти получателя.

Согласно законодательству, субсидия назначается на одного из зарегистрированных в жилье. Также могут претендовать и те, кто в квартире или доме не прописан, например арендаторы, собственники домов не введенных в эксплуатацию, внутренне перемещенные граждане. Отметим, что для последней категории при этом иметь договор аренды не обязательно, но нужно предоставить документы, которые подтверждают проживание по фактическому адресу.

Также субсидию назначают детям без родительской опеки или нетрудоспособным совершеннолетним, над которым установлена опека. Она рассчитывается опираясь на пенсию по потере кормильца или других выплат, получаемым опекуном на подопечных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как посчитать самому, какая будет помощь от государства. Также стоит учесть, что при получении субсидии льготы на пользование коммунальными услугами приостанавливаются.