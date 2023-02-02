Якщо заявник помер: що відбувається з субсидією та як її можна отримати

Термін звернення по допомогу обмежений

Українські громадяни мають право на звернення за субсидією для оплати своїх комунальних рахунків. Але виплата допомоги призначається не всім, хто проживає.

Якщо субсидія була призначена, але не сплачена повністю, а одержувач помер вона не пропадає. Її можуть виплатити одному із членів домогосподарства, які враховувалися під час призначення субсидії. Для цього слід подати заяву протягом трьох місяців після смерті одержувача.

Відповідно до законодавства, субсидія призначається на одного із зареєстрованих у житлі. Також можуть претендувати і ті, хто у квартирі чи будинку не прописаний, наприклад, орендарі, власники будинків не введених в експлуатацію, внутрішньо переміщені громадяни. Зазначимо, що для останньої категорії при цьому мати договір оренди не обов’язково, але потрібно надати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою.

Також субсидію призначають дітям без батьківського піклування або непрацездатним повнолітнім, над яким встановлено опіку. Вона розраховується спираючись на пенсію втратою годувальника чи інших виплат, одержуваним опікуном на підопічних.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як порахувати самому, яка буде допомога від держави. Також варто врахувати, що при отриманні субсидії пільги на користування комунальними послугами припиняються.