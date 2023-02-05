Субсидія по-новому: що змінилося для українців з лютого

Держава продовжить надавати допомогу, але лише у готівковому розрахунку

В Україні чимало людей користуються можливістю менше сплачувати за спожиті комунальні послуги завдяки оформленню житлових субсидій. Із 1 лютого 2023 року Пенсійний фонд змінив механізм їх виплати, через що деякі категорії населення можуть зіштовхнутися із додатковими труднощами. Відтепер субсидійними коштами доведеться розпоряджатися власноруч, ними більше не будуть оплачувати рахунки автоматично.

"Телеграф" нагадує, як саме здійснюватиметься виплата субсидій нині, посилаючись на роз'яснення заступниці керівника ГУ Пенсійного фонду в Житомирській області Світлани Антонюк.

Раніше подібна оплата ваших житлово-комунальних послуг від держави здійснювалася завдяки взаємодії Ощадбанку і Укрпошти. Гроші надходили безпосередньо на рахунки абонентів у відповідних структурах, через що кінцева сума у платіжках була меншою, аніж початково розрахована. Відтепер же гроші доведеться вносити самостійно — у повному об'ємі за спожиті послуги.

"Якщо людина відкрила рахунок у банку, то ці гроші будуть нараховуватися туди. І це будуть гроші людини, — пояснює Світлана Антонюк. — Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно переказувати ці виплати, гроші надходитимуть в Ощадбанк".

Щоб скористатися своєю субсидію, доведеться навідатися у відділення, де вам виплатять нараховані кошти. Після цього кращим варіантом буде відкриття особистого рахунку, куди вам зможе регулярно надходити субсидія. "Ощадбанк" же відмовився перераховувати кошти безпосередньо на надавачів комунальних послуг — саме із 1 лютого.

При цьому, швидше за все, такі зміни торкнуться лише тих отримувачів, які подаватимуть заяву на субсидію вперше або проситимуть про її перерахунок. Адже, за словами спеціалістки, тим, у кого нічого не змінилося, додатково приходити у банк не потрібно. Пенсіонери ж, які раніше отримували кошти через "Укрпошту" під час виплати пенсії, можуть продовжити користуватися таким механізмом і надалі. Однак для цього варто завітати до поштового відділення, де конкретно вказати: отримання субсидій буде здійснюватися через банк чи через "Укрпошту".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відбувається із субсидійними виплатами на домогосподарство після смерті заявника.

Крім цього "Телеграф" радив, яким чином заявку на субсидії можна подати в режимі онлайн.