В каких случаях начисление субсидий в Украине невозможно: названы девять причин
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Часть граждан не сможет получить выплаты
В Министерстве социальной политики Украины подробно ответили на интересующий многих вопрос о том, в каких случаях гражданам не могут начислять жилищные субсидии.
Так, по информации ведомства, всего для отказа украинцам в назначении субсидии есть девять причин. Минсоцполитики подробно описало каждую из них.
Субсидия не назначается, если:
- общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов. Это не относится к жилым помещениям детдомов семейного типа, приемным семьям, многодетным семьям и.т.д.
- если член семьи за последние 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на сумму свыше 50 тыс. грн. Исключение: средства будут выплачивать, если была совершена покупка квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), являвшихся единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов, и доходы от такой продажи не учитываются в совокупный доход домохозяйства;
- если на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, лицо имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающие 100 тыс. грн или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен;
- если в собственности есть транспортное средство, подлежащее регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), и/или более одного транспортного средства, подлежащего государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа);
- если член семьи или лица из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности более одного жилого помещения (квартиру, дом), кроме жилых помещений в общежитиях и жилья:
- принадлежащее на правах общей совместной или долевой собственности;
- на которое оформлено право на наследство, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений, в том числе на которое оформлено право на наследство, не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства;
- расположенного в сельской местности, поселках городского типа, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе.
- уничтоженного/непригодного для проживания в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф
- полученного ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, лицом из их числа за счет государственного или местного бюджета.
- есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, но у них нет доходов, которые учитываются при начислении субсидии, или же они получали среднемесячный совокупный доход, который меньше минимальной зарплаты, они не уплатили ни одного взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
- если лицо не вернуло излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа или не уплачивает суммы к возврату, определенные уполномоченным органом;
- если лицо получало от предприятий/поставщиков услуг информации о наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на день обращения по назначению жилищной субсидии.
- если лицо имеет долг по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев. Исключением является задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов которых погашается частями по решению суда.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подать заявку на оформление субсидии в Украине не выходя из дома в режиме онлайн.