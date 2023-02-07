В каких случаях начисление субсидий в Украине невозможно: названы девять причин

Часть граждан не сможет получить выплаты

В Министерстве социальной политики Украины подробно ответили на интересующий многих вопрос о том, в каких случаях гражданам не могут начислять жилищные субсидии.

Так, по информации ведомства, всего для отказа украинцам в назначении субсидии есть девять причин. Минсоцполитики подробно описало каждую из них.

Субсидия не назначается, если:

общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов. Это не относится к жилым помещениям детдомов семейного типа, приемным семьям, многодетным семьям и.т.д.

если член семьи за последние 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на сумму свыше 50 тыс. грн. Исключение: средства будут выплачивать, если была совершена покупка квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), являвшихся единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов, и доходы от такой продажи не учитываются в совокупный доход домохозяйства;

если на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, лицо имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающие 100 тыс. грн или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен;

если в собственности есть транспортное средство, подлежащее регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), и/или более одного транспортного средства, подлежащего государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа);

если член семьи или лица из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности более одного жилого помещения (квартиру, дом), кроме жилых помещений в общежитиях и жилья:

принадлежащее на правах общей совместной или долевой собственности; на которое оформлено право на наследство, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений, в том числе на которое оформлено право на наследство, не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства; расположенного в сельской местности, поселках городского типа, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе. уничтоженного/непригодного для проживания в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф полученного ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, лицом из их числа за счет государственного или местного бюджета.

есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, но у них нет доходов, которые учитываются при начислении субсидии, или же они получали среднемесячный совокупный доход, который меньше минимальной зарплаты, они не уплатили ни одного взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

если лицо не вернуло излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа или не уплачивает суммы к возврату, определенные уполномоченным органом;

если лицо получало от предприятий/поставщиков услуг информации о наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на день обращения по назначению жилищной субсидии.

если лицо имеет долг по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев. Исключением является задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов которых погашается частями по решению суда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подать заявку на оформление субсидии в Украине не выходя из дома в режиме онлайн.