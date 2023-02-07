У яких випадках нарахування субсидій в Україні неможливе: названо дев’ять причин
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Частина громадян не зможе отримати виплати
У Міністерстві соціальної політики України докладно відповіли на запитання, що цікавить багатьох, про те, в яких випадках громадянам не можуть нараховувати житлову субсидію.
Так, за інформацією відомства, загалом для відмови українцям у призначенні субсидії є дев’ять причин. Мінсоцполітики докладно описало кожну.
Субсидія не призначається, якщо:
- загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків. Це не відноситься до житлових приміщень дитбудинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей і т.д.
- якщо член сім’ї протягом останніх 12 місяців перед призначенням субсидії здійснив операцію на суму понад 50 тис. грн. Виняток: кошти виплачуватимуть, якщо було здійснено купівлю квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), які були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтверджуючих документів, і доходи від такого продажу не враховуються до сукупного доходу домогосподарства;
- якщо на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, особа має на депозитному банківському рахунку (рахунках) наявні кошти в сумі, що перевищують 100 тис. грн, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;
- якщо у власності є транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менш як 5 років (крім мопеда та причепа), та/або більше одного транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менш як 15 років (крім мопеда та причепа);
- якщо член сім’ї або особи зі складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності більше одного житлового приміщення (квартиру, будинок), крім житлових приміщень у гуртожитках та житла:
- що належить на правах спільної сумісної чи часткової власності;
- на яке оформлено право на спадщину, за умови, що жодне з житлових приміщень, що перебувають у власності, у тому числі на яке оформлене право на спадщину, не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства;
- розташованого у сільській місцевості, селищах міського типу, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
- знищеного/непридатного для проживання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ
- отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їхньої кількості за рахунок державного або місцевого бюджету.
- є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, але у них немає доходів, які беруть участь при нарахуванні субсидії, або ж вони отримували середньомісячний сукупний дохід, який є меншим за мінімальну зарплату, вони не сплатили жодного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
- якщо особа не повернула надмірну перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її отримання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом;
- якщо особа отримувала від підприємств/постачальників послуг інформацію про наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії.
- якщо особа має борг у виконавчих провадженнях про стягнення аліментів більш як три місяці. Винятком є заборгованість у виконавчих провадженнях про стягнення аліментів яких погашається частинами за рішенням суду.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як подати заявку на оформлення субсидії в Україні, не виходячи з дому в режимі онлайн.