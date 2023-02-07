У яких випадках нарахування субсидій в Україні неможливе: названо дев’ять причин

Частина громадян не зможе отримати виплати

У Міністерстві соціальної політики України докладно відповіли на запитання, що цікавить багатьох, про те, в яких випадках громадянам не можуть нараховувати житлову субсидію.

Так, за інформацією відомства, загалом для відмови українцям у призначенні субсидії є дев’ять причин. Мінсоцполітики докладно описало кожну.

Субсидія не призначається, якщо:

загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків. Це не відноситься до житлових приміщень дитбудинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей і т.д.

якщо член сім’ї протягом останніх 12 місяців перед призначенням субсидії здійснив операцію на суму понад 50 тис. грн. Виняток: кошти виплачуватимуть, якщо було здійснено купівлю квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), які були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтверджуючих документів, і доходи від такого продажу не враховуються до сукупного доходу домогосподарства;

якщо на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, особа має на депозитному банківському рахунку (рахунках) наявні кошти в сумі, що перевищують 100 тис. грн, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;

якщо у власності є транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менш як 5 років (крім мопеда та причепа), та/або більше одного транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менш як 15 років (крім мопеда та причепа);

якщо член сім’ї або особи зі складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності більше одного житлового приміщення (квартиру, будинок), крім житлових приміщень у гуртожитках та житла:

що належить на правах спільної сумісної чи часткової власності; на яке оформлено право на спадщину, за умови, що жодне з житлових приміщень, що перебувають у власності, у тому числі на яке оформлене право на спадщину, не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства; розташованого у сільській місцевості, селищах міського типу, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. знищеного/непридатного для проживання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їхньої кількості за рахунок державного або місцевого бюджету.

є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, але у них немає доходів, які беруть участь при нарахуванні субсидії, або ж вони отримували середньомісячний сукупний дохід, який є меншим за мінімальну зарплату, вони не сплатили жодного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

якщо особа не повернула надмірну перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її отримання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом;

якщо особа отримувала від підприємств/постачальників послуг інформацію про наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії.

якщо особа має борг у виконавчих провадженнях про стягнення аліментів більш як три місяці. Винятком є заборгованість у виконавчих провадженнях про стягнення аліментів яких погашається частинами за рішенням суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як подати заявку на оформлення субсидії в Україні, не виходячи з дому в режимі онлайн.