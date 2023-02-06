Дізнатися просто: як розраховується розмір субсидії в Україні

Все залежить від доходів членів домогосподарства

В лютому в Україні змінився механізм виплати субсидії. Однак не всі знають чи мають взагалі право на отримання допомоги від держави. Розмір субсидії, яка може бути надана можна розрахувати самостійно.

Як зазначено на сайті Мінсоцполітики, розмір субсидії це різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

Варто знати, що розмір обов’язкового платежу розраховується індивідуально. Він залежить від кількості людей в домогосподарстві та їхніх доходів. З цих даних отримуємо середній розмір сукупного доходу домогосподарства за місяць який прямо впливає на суму субсидії. Якщо субсидію вже призначили, її розмір можна довідатися онлайн за посиланням.

"Телеграф" розповідав докладніше про формулу обчислення обов’язкового платежу. Сукупний дохід родини за місяць ділять на кількість людей, потім на розмір прожиткового мінімуму (2589 грн), потім ще на 2 і множимо на 15%. Число у відсотках треба помножити на загальний сімейний дохід за місяць. Від плати за житло і послуги по соціальних нормативах треба відняти отриману суму, аби знати розмір субсидії.