Узнать просто: как рассчитывается размер субсидии в Украине

Все зависит от доходов членов домохозяйства

В феврале в Украине изменился механизм выплаты субсидии. Однако не все знают, имеют ли вообще право на получение помощи от государства. Размер субсидии, которая может быть предоставлена, можно рассчитать самостоятельно.

Как указано на сайте Минсоцполитики, размер субсидии – это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.

Следует знать, что размер обязательного платежа рассчитывается индивидуально. Он зависит от количества людей в домохозяйстве и их доходов. Из этих данных получаем средний размер совокупного дохода домохозяйства за месяц, который прямо влияет на сумму субсидии. Если субсидию уже назначили, ее размер можно узнать онлайн по ссылке.

"Телеграф" рассказывал подробнее о формуле исчисления обязательного платежа. Совокупный доход семьи за месяц делят на количество людей, затем на размер прожиточного минимума (2589 грн), потом еще на 2 и умножаем на 15%. Число в процентах нужно умножить на общий семейный доход за месяц. От платы за жилье и услуги по социальным нормативам нужно вычесть полученную сумму, чтобы знать размер субсидии.