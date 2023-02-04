Отримувати субсидію у банку: як самому перевести виплати на картку онлайн

Одержувачі субсидії через пошту можуть змінити спосіб виплати

В Україні змінили підхід до виплати субсидії — тепер її виплачують людині для того, щоб вона самостійно оплачувала послуги постачальників. Пенсіонери-отримувачі субсидії зберегли можливість отримання виплат через "Укрпошту". Але якщо ситуація змінилася і потрібно отримувати виплати через банк, є процедура переведення виплат.

Зробити це можна на порталі Пенсійного фонду. У такому разі звертатися до інстанції особисто немає потреби.

Як перевести виплату субсидії до банку:

Для початку потрібно увійти до особистого кабінету на порталі. Зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Знайти ліве бічне меню та вибрати розділ "Комунікації з ПФУ". Натиснути пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та вибрати "Заяву на зміну способу виплати житлової субсидії або пільги". Заповнити заяву та прикріпити відскановані зображення необхідних документів. Сформувати та запевнити КЕП заяву та відправити ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидію можна перерахувати вже після її призначення. Доступна ця послуга також пенсіонерам та деяким іншим категоріям громадян.