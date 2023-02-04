Отримувати субсидію у банку: як самому перевести виплати на картку онлайн
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Одержувачі субсидії через пошту можуть змінити спосіб виплати
В Україні змінили підхід до виплати субсидії — тепер її виплачують людині для того, щоб вона самостійно оплачувала послуги постачальників. Пенсіонери-отримувачі субсидії зберегли можливість отримання виплат через "Укрпошту". Але якщо ситуація змінилася і потрібно отримувати виплати через банк, є процедура переведення виплат.
Зробити це можна на порталі Пенсійного фонду. У такому разі звертатися до інстанції особисто немає потреби.
Як перевести виплату субсидії до банку:
Для початку потрібно увійти до особистого кабінету на порталі. Зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- Знайти ліве бічне меню та вибрати розділ "Комунікації з ПФУ".
- Натиснути пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та вибрати "Заяву на зміну способу виплати житлової субсидії або пільги".
- Заповнити заяву та прикріпити відскановані зображення необхідних документів.
- Сформувати та запевнити КЕП заяву та відправити ПФУ.
Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидію можна перерахувати вже після її призначення. Доступна ця послуга також пенсіонерам та деяким іншим категоріям громадян.