З 1 лютого частина українців отримає більше грошей, але є нюанс

Розпоряджатися цими грошима можна буде обмежено

З 1 лютого українці, які мають право на державну допомогу з оплати комунальних послуг, отримають субсидії на руки готівкою, тоді як раніше ці кошти у безготівковому вигляді держава перераховувала постачальникам послуг.

Вже з лютого виплати і субсидії на ЖКП, які їм належать, перераховуватимуть або в банк, або на "Укрпошту". Тож якщо одержувач субсидії — пенсіонер і не відкрив рахунок у банку, виплати йому здійснюватимуть через поштове відділення в один день із отриманням пенсії.

Якщо отримувач субсидії має рахунок у банку, кошти перераховуватимуть туди. За його відсутності — гроші підуть до "Ощадбанку", де можна їх отримувати, відкривши рахунок, або в будь-якому іншому банку, куди й надалі надходитимуть гроші.

Передбачається, що отримані кошти одержувач сам спрямовуватиме на оплату комунальних послуг, щоправда, чи буде за цим контроль – невідомо. Але можна не сумніватися: якщо не оплачувати комунальні послуги з одержуваних готівкою коштів, виникне заборгованість і про це стане відомо ПФУ, який відповідає за призначення та виплату субсидій.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що виплата субсидій готівкою — не єдине нововведення в житті українців з 1 лютого.