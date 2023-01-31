Тарифи на комуналку та соцвиплати по-новому: чого чекати українцям у лютому

Грошей більше українцям не обіцяють, але й зростання витрат не повинно бути

Лютий 2023-го готує українцям нові зміни у їхньому житті. І хоча вони не будуть такими неприємними. як на самому початку року, так і тут знайдуться сюрпризи.

Комуналка дорожчати не буде

Мабуть, найприємніша новина лютого – комунальні тарифи не зростатимуть. Ще в липні 2022 року Верховна Рада встановила мораторій на зростання тарифів на газ, тепло та гарячу воду, який діятиме до закінчення війни та шість місяців після скасування військового стану.

Також поки не зміняться тарифи на електрику, тож українці, як і раніше, платитимуть 1,44 грн за 1 кВт за споживання до 250 кВт та 1,68 грн — якщо вище. Щоправда, мораторію на зростання ціни за електроенергію немає, тож ситуація може й змінитися вже в березні.

З 1 січня ледь не зросли тарифи на водопостачання та водовідведення у 32 компаній-постачальників, але зрештою це рішення було скасовано.

Субсидії дадуть готівкою на руки

Серйозні зміни відбудуться щодо оплати комунальних послуг одержувачами субсидій. З 1 лютого "Ощадбанк" та Пенсійний фонд не перераховуватимуть кошти постачальникам комунальних послуг. Тепер ці гроші надходитимуть на рахунок одержувача в "Ощадбанку" або видаватимуться готівкою на Укрпошті (для пенсіонерів), а потім доведеться самому платити постачальникам комунальних послуг.

Більш докладно про те, як буде здійснюватись виплати, і що потрібно для їх отримання, можна прочитати у матеріалі "Телеграфа".

Доходи поки не зростають

Водночас, поки не зростатимуть і доходи українців: мінімальні зарплата та пенсія весь 2023 рік становитимуть 6700 та 2093 гривні відповідно.

Зате вже в березні на українських пенсіонерів очікує чергова індексація виплат, яка залежить від інфляції, і тому може бути дуже великою, адже знецінення гривні у 2022 році перевищило 35%.

Втім, найімовірніше, зростання пенсії буде меншим, на рівні 25%, але і це в результаті складе величезну цифру.

Зберегти електроенергію допоможе ЄС

Також у лютому стартує програма безкоштовної заміни ламп розжарювання за рахунок коштів Євросоюзу, спрямована на зниження споживання електроенергії до 10% у моменти пікового навантаження на вітчизняну енергосистему.

Абсолютно безкоштовно у відділеннях "Укрпошти" можна буде отримати енергозберігаючі LED-лампи, яких, за словами першого віце-прем’єра — міністра економіки Юлії Свириденко, в Україні вже понад 6 млн., а до кінця місяця надійдуть ще 20 млн. штук.

Також у лютому зміняться правила в’їзду українців до Польщі. Зазначимо, що до кінця 2022 року в Польщі проживало понад 2 млн. наших громадян.