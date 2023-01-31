Тарифы на коммуналку и соцвыплаты по-новому: чего ждать украинцам в феврале

Денег больше украинцам не обещают, но и роста расходов быть не должно

Февраль 2023-го готовит украинцам новые изменения в их жизни. И хотя они не будут столь неприятными. как в самом начале года, но и тут найдутся сюрпризы.

Коммуналка дорожать не будет

Пожалуй, самая приятная новость февраля – коммунальные тарифы расти не будут. Еще в июле 2022 Верховная Рада установила мораторий на рост тарифов на газ, тепло и горячую воду, который будет действовать до окончания войны и шесть месяцев после отмены военного положения.

Также пока не изменятся тарифы на электричество, так что украинцы по-прежнему будут платить 1,44 грн за 1 кВт при потреблении до 250 кВт и 1,68 грн — если выше. Правда, моратория на рост цены за электроэнергию нет, так что ситуация может и измениться уже в марте.

С 1 января едва не выросли тарифы на водоснабжение и водоотведение у 32 компаний- поставщиков, но в конце концов это решение было отменено.

Субсидии дадут наличными на руки

Серьезные изменения произойдут в вопросе оплаты коммунальных услуг получателями субсидий. С 1 февраля "Ощадбанк" и Пенсионный фонд не станут перечислять средства поставщикам коммунальных услуг. Теперь эти деньги будут поступать на счет получателя в "Ощадбанке" или выдаваться наличными на Укрпочте (для пенсионеров), а уж потом придется самому платить поставщикам коммунальных услуг.

Более подробно о том, как будет осуществляться выплаты, и что нужно для их получения — можно прочитать в материале "Телеграфа".

Доходы пока не растут

Вместе с тем, пока не будут расти и доходы украинцев: минимальные зарплата и пенсия весь 2023 год составят 6700 и 2093 гривны соответственно.

Зато уже в марте украинских пенсионеров ожидает очередная индексация выплат, которая зависит от инфляции, и потому может быть весьма крупной, ведь обесценивание гривны в 2022 году превысило 35%.

Впрочем, вероятнее всего, рост пенсии будет меньше, на уровне 25%, но и это в итоге составит огромную цифру.

Сберечь электроэнергию поможет ЕС

Также в феврале стартует программа по бесплатной замене ламп накаливания за счет средств Евросоюза, направленная на снижение потребления электроэнергии до 10% в моменты пиковой нагрузки на отечественную энергосистему.

Совершенно бесплатно в отделениях "Укрпочты" можно будет получить энергосберегающие LED-лампы, которых, по словам первого вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко, в Украине уже более 6 млн, а к концу месяца поступят еще 20 млн штук.

Также в феврале изменятся правила въезда украинцев в Польшу. Отметим, что к концу 2022 года в Польше проживало более 2 млн наших граждан.