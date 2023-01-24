Как перевести пенсию на банковскую карту: инструкция от ПФУ
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Подать заявление на перевод пенсии можно тремя способами
Украинские пенсионеры получают свои выплаты ежемесячно в отделениях "Укрпочты" или через банк. Однако, что делать, если гражданин хочет перейти с одного вида выдачи выплат на другой. В Пенсионном Фонде Украины объяснили, как перевести пенсию на банковскую карту.
В пресс-службе в ПФУ сообщают, что для получения пенсионных выплат на банковский счет необходимо будет написать заявление в Пенсионный фонд или банк. Это предусмотрено постановлением Кабмина от 30.08.1999 № 1596 "Об утверждении Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках". При этом в заявлении гражданину нужно указать номер банковского счета.
Подать заявление можно тремя способами:
- лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда независимо от места регистрации;
- через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- через банк, в котором оформлена карта. В ПФУ подчеркнули, что удостоверив личность заявителя, банковское учреждение передает заявления в орган ПФУ.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине разрабатывают проект Порядка оплаты благотворительных пожертвований с дальнейшей их выплатой пенсионерам.
Также мы сообщали о том, что некоторые украинские пенсионеры могут получать доплаты к своим выплатам.