Украинские пенсионеры смогут получать "благотворительные" пенсии: что это такое

Документ пока находится на стадии обсуждения

В Украине разрабатывают проект Порядка оплаты благотворительных пожертвований с дальнейшей их выплатой пенсионерам.

Как сообщает РБК-Украина, соответсвующий документ уже был передан на обсуждение в Федерацию профсоюзов Украины (ФПУ). Он предусматривает, что пенсионер сможет получить 70% от всей суммы.

В документе указано, что эти пожертвования могут быть как персонализированными, так и обезличенными.

Если юридическое лицо вносит обезличенный благотворительный платеж, то средства попадут в "общий котел" и далее будут распределены Пенсионным фондом на выплаты пенсионерам.

В случае внесения персонализированного взноса, указанный пенсионер получит 70% суммы платежа, а остальные 30 будут направлены на выплаты всем остальным.

После получения персонализированного платежа, ПФУ включит их в документы для выплаты пенсионеру не позднее чем через один месяц после их поступления. Они будут выплачены пенсионеру в дату выплаты пенсии.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать украинцам, если перестала приходить пенсия на карту.

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